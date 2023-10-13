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Spor

Bayern Münih'in hedefi Manu Kone

Orta saha hattına takviye yapmak isteyen Alman ekibi Bayern Münih gözünü Borussia Mönchengladbach forması giyen 22 yaşındaki genç oyuncu Manu Kone'ye çevirdi.

13 Ekim 2023 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Bayern Münih'in hedefi Manu Kone
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Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih orta sahasına takviye yapmak için harekete geçti.

LIVERPOOL PEŞİNDEYDİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Liverpool'un kadrosuna katmak için uğraştığı ancak sonradan vazgeçtiği Manu Kone için Bayern Münih devreye girdi.

Bayern Münih, 22 yaşındaki Fransız orta saha için kış transfer döneminde Borussia Mönchengladbach'ın kapısını çalacak. Bayern Münih'in, Manu Kone için ilk teklifinin 40 milyon euro olacağı da söylendi.

2 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla yalnızca 2 maça çıkabilen Manu Kone bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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