İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9772
  • EURO
    6,6544
  • ALTIN
    297.568
  • BIST100
    113183
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern'in istediği ücret Fener'i vazgeçirdi
Spor

Bayern'in istediği ücret Fener'i vazgeçirdi

Alman devi Bayern Münih Jerome Boateng için 15 milyon euro bonservis bedeli istedi.

03.01.2020  15:22 - Güncelleme: 03.01.2020  15:22

TM Dijital Haber Merkezi

Sadık Çiftpınar’ın sakatlanması, Adil Rami’de hayal kırıklığı yaşanması ve Zanka’da tam olarak isabet sağlanamaması üzerine defans hattına takviye yapma peşine düşen Fenerbahçe, Bayern Münih’te gözden çıkarılan Jerome Boateng’in peşine düşmüştü.

BAYERN BOATENG İÇİN 15 MİLYON EURO İSTEDİ

Bazı sakatlık problemleri yaşayan ve Alaba – Javi Martinez – Pavard gibi oyuncuların gerisinde kalan Boateng’in takımdan kesin olarak ayrılacağı öğrenilirken, Bayern Münih’in istediği bonservis bedeli bu transferde Fenerbahçe’ye geri adım attırdığı belirtildi. 2021’de sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki Alman defans için 15 milyon Euro talep eden Münih’in resmi teklifleri beklediği kaydedilirken, Arteta ile yeniden değişime gitmeye hazırlanan Arsenal’in tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.Sokratis – David Luiz – Mustafi gibi futbolculardan beklenen verimi alamayan Arsenal’in Jerome Boateng’i çok istediği anlaşılırken, İngilizlerin Leipzig’de oynayan Upemecano’yu da listeye aldığı bildirildi.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler
Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu
Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!
Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!

Milli savaş uçağında dev adım! 'Çok gizli' ibaresi dikkat çekti!

ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü
ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü

ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.