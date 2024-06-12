Bayern Münih'in Jonathan Tah planı ortaya çıktı!

Şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, Bundesliga'da zafere ulaşan takımın stoperini gözüne kestirdi.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Jonathan Tah için ilk teması kurdu.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl ile Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, Jonathan Tah transferi için bir araya geldi.

Bayern yıldız futbolcu için 25 milyon euro bonservis ve bonus teklif etti. Leverkusen ise oyuncu için 40 milyon euro net bonservis talep ediyor.

28 yaşındaki oyuncu için Alman devinin bu rakamı vermeye yanaşmadığı ifade edildi. Alman stoperle görüşmelerin devam edeceği ifade edildi.

Leverkusen ile geçtiğimiz sezon 48 maça çıkan Tah, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.