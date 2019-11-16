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Bayern Münih'in yeni başkanı Herbert Hainer

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulüplerinden Bayern Münih’te Başkan Uli Hoeness dönemi sona erdi.

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Oyuncu, menajer ve başkan olarak Bayern Münih’te görev yapan Hoeness, kulübün Münih Olimpiyat Salonu’nda düzenlenen Genel Kurulu’nda daha önce açıkladığı gibi başkanlık için yeniden aday olmadı.
 
Hoeness, burada yaptığı konuşmada, kulüp üyelerine kendisine destek verdikleri için teşekkür ederek, "Beni mutlu ettiniz. Harika bir dönemdi. Artık bitti." ifadesini kullandı.
 
Görev yaptığı dönemde Bayern Münih’i iyi bir yere taşıdıklarına işaret eden 67 yaşındaki Hoeness, “Hiçbir zaman çılgınca şeyler yapmadık ve çoğu zaman başarılı bir şekilde futbol oynadık. Taraftarlarımız kendi stadına sahip olma hayalini kurdular. Bu hayali gerçekleştirdik." diye konuştu.
 
Konuşması sırasında üyelerden alkış alan ve göz yaşlarına hakim olamayan Hoeness, kendisinden sonra Bayern Münih'in başkanlığına Herbert Hainer'in geleceğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
 
Genel Kurul'da yapılan seçimde Adidas şirketinin eski Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Hainer, üyelerin büyük çoğunluğunun oyuyla kulübün yeni başkanı seçildi.
 
Kulübün 1. Başkan Yardımcısı Dieter Mayer, 2. Başkan Yardımcısı da Walter Mennekes oldu.
 
Genel Kurul'a kulübün eski oyuncuları Franck Ribery ve Arjen Robben de katıldı.
 
Franz Beckenbauer’in yerine kulüp başkanı seçilmişti
 
Almanya’nın en başarılı kulüp başkanı olarak gösterilen Uli Hoeness, 1970 yılında futbolcu olarak Bayern Münih’te oynamaya başladı.
 
Münih ekibi ile 3’er kez Bundesliga şampiyonluğunu ve Şampiyon Kulüpler Kupası’nı, 1 kez de Almanya Federasyon Kupası’nı kazanan Hoeness, 1978 yılının kasım ayında Nürnberg takımına kiralık olarak transfer edilmişti.
 
Bayern Münih’e 5 ay sonra dönen Hoeness, 1979’da sakatlığı sebebiyle 27 yaşında futbol kariyerini sonlandırmak zorunda kalmıştı.
 
Ardından Bayern Münih’te menajerlik görevini üstlenen ve 30 yıl bu görevde bulunan Hoeness, 2009’da Franz Beckenbauer’in yerine kulübün başkanı seçilmişti.
 
2014’te vergi kaçırmaktan suçlu bulunarak 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Hoeness, kulüp başkanlığından istifa ederek bu görevi Karl Hopfner’e devretmişti.
 
Hoeness, hapis cezasının yarısını çektikten sonra 2016’nın başında cezaevinden şartlı tahliye edilmişti.
 
Cezaevinden çıktıktan sonra Bayern Münih başkanlığına yeniden aday olan Hoeness 2016’nın kasım ayında yeniden başkan seçilmişti. 
 

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