Bayern Münih'in yeni yıldızı Lennart Karl

Dripling yeteneği ve etkili şutlarıyla izleyenleri kendine hayran bırakan genç futbolcu, Almanya'nın konuştuğu bir isim haline geldi.

Bayern Münih'in yeni yıldız adayı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahne aldı. Bavyera ekibinin 17 yaşındaki oyuncusu Lennart Karl başarılarla dolu altyapı kariyerinin ardından ilk kez profesyonel bir maçta forma giydi.

Jamal Musiala gibi Bayern Münih'e büyük katkı yapması beklenen Lennart Karl, pazar günü Auckland'ı 10 -0 yendikleri karşılaşmanın 46. dakikasında Olise'nin yerine oyuna girdi.

Sağ kanatta oynayan genç oyuncu A takımdaki ilk profesyonel maçında kendinden emin bir şekilde yeteneklerini sahaya yansıttı.

Lennart Karl sadece 45 dakikada forma giymesine rağmen 13 kez rakip ceza sahasına girerek bu kategoride maçın en iyi performansını sergiledi.

Paslarında yüzde 91 isabet sağlayan Alman oyuncu, 4 çalım denemesinin 2'sinde başarılı olurken, çektiği 5 şutun 2'sinde de kaleyi tutturdu.

Lennart Kart hücumdaki başarısının yanı sıra kazandığı 3 topla bu alanda karşılaşmanın en başarılı ismi oldu.

Alman basını genç oyuncuyu dripling özelliği ve etkili şutlarıyla, eski yıldız futbolcu Frank Ribery'ye benzetti.

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, "Lennart topla her buluşmasında tehlikeli olabilecek özel bir yeteneğe sahip. Hücum bölgesinde fark yaratan olağanüstü meziyetleri var." şeklinde konuştu.

Lennart Karl bu sezon Bayern Münih'in 17 ve 19 yaş takımlarının yanı sıra UEFA Gençlik Ligi'nde performansıyla adından söz ettirdi.

Yeni yıldız adayı Bayern Münih'in genç takımlarında 30 maçta 34 gol 11 asist üretti.

Lennart Kart bu sezon Bundesliga'da 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 kez maç kadrosuna alınmasına rağmen hiç oyuna girememişti.