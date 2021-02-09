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Spor

Bayern Münih'in yıldızı Jerome Boateng Chelsea ile anlaştı

Bayern Münih'in deneyimli savunmacısı Jerome Boateng'in yeni sezon için Chelsea ile anlaştığı iddia edildi.

09 Şubat 2021 Salı 01:00 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 01:00
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Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jerome Boateng'in Chelsea ile anlaştığı ifade edilirken 32 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Premier Lig'de forma giyeceği Alman Bild tarafından haber yapıldı.

Chelsea bu sezon başında Malang Sarr, Thiago Silva gibi savunmacıları bonservis bedelsiz olarak kadrosuna katmış, Kai Havertz, Timmo Werner, Ben Chilwell, Hakim Zitech transferleri için ise yaklaşık 250 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

2011 yılında Manchester City'den Bayern Münih'e 13 milyon euroya transfer olan Jerome Boateng, 8 Bundesliga Şampiyonluğu, 2 Şampiyonlar Ligi, 2 kez de UEFA Süper Kupası'nı kaldırma başarısı göstermişti.

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