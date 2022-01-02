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Spor

Bayern Münih'te 5 koronavirüs vakası

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te 4 futbolcu ile 1 antrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

AA2 Ocak 2022 Pazar 08:10 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 08:10
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, kaleci Manuel Neuer, oyuncular Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Omar Richards'ın yanı sıra, antrenör Dino Toppmöller'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Testi pozitif çıkan isimlerin sağlık durumunun iyi olduğu ve evlerinde izolasyona girdikleri kaydedildi.

Kulüpte sezonun ikinci yarısına yönelik hazırlık çalışmalarının daha önce öngörüldüğü gibi yarın değil, 3 Ocak'ta başlayacağı, futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara bu tarihte tekrar PCR testi uygulanacağı aktarıldı.

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