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Bayern Münih'te bir dönem sona eriyor

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, uzun yıllar Alman ekibinde forma giyen Franck Ribery ve Arjen Robben ile yollarını sezon sonunda ayrılacağını kaydetti.

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Almanya'da bir televizyon programına katılan Hoeness, ''Ribery, durmanın çok zor olduğunu düşünüyor ama kararımız kesin. Bu sezon onun son senesi olacak. Hem Ribery hem de Robben için sezon sonunda büyük bir jubile maçı düzenlemeyi planlıyoruz.'' sözlerini kullandı.
 
Hoeness, daha önceden de Arjen Robben'in takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
 
MOURINHO GÖNDERMESİ
 
Öte yandan başarı için en önemli etkenin para olmadığını belirten Alman başkan, ''Para, tek başına başarı için yeterli değildir. Yılda 500 milyon euro harcayabilirsiniz ama teknik direktör oyuncuları geliştiremezse harcadığınız paranın bir önemi olmaz. Mourinho, Manchester United'a çok para harcattı ama bir işe yaramadı.'' şeklinde konuştu.
 
(Sporx)
 

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