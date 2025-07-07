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Spor

Bayern Münih'te hedef Luis Diaz

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG ile oynanan maçta ayak bileği kırılan Jamal Musiala'nın sakatlığının ardından Bayern Münih transfer için düğmeye bastı. Alman ekibi, Liverpool forması giyen Luis Diaz'ı gündemine aldı.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Bayern Münih'te hedef Luis Diaz
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FIFA kulüpler Dünya Kupası'ndaki Paris Saint Germain maçında ayak bileği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Jamal Musiala'nın sakatlığının ardından Bayern Münih'te kanat transferi için çalışmalar hızlandı.

Alman devi bu bölgeye yapılacak transfer için daha önce Athletic Bilbao'dan Nico Williams ve PSG'den Bradley Barcola ile ilgilenmişti.

Williams, Athletic Bilbao ile kontratını 10 yıl uzatıp takımda kalırken Barcola'nın ayrılığına da izin çıkmadı.

Bu gelişmelerin ardından Bayern Münih listesindeki diğer alternatiflere yöneldi. Bild'de yer alan habere göre Liverpool'un yıldızı Luis Diaz, Bayern Münih'e transfer olmaya istekli.

Diaz'la yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ancak Liverpool'la henüz herhangi bir konuşmanın yapılmadığı belirtildi.

Kolombiyalı futbolcunun Liverpool'dan ayrılmaya açık olduğu, 28 yaşındaki oyuncuyla Barcelona'nın da ilgilendiği aktarıldı.

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