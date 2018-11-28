Bayern Münih'te Robben ve Ribery dönemi son buluyor!
Bayern Münih'in iki tecrübeli yıldız futbolcu Franck Ribery ve Arjen Robben ile sezon sonunda yollarını ayıracağı belirtildi.
Bu sezon Bundesliga'da hayal kırıklığı yaratan Bayern Münih, tecrübeli iki yıldızı Franck Ribery ve Arjen Robben için karar verdi.
Bild gazetesinin iddiasına göre Ribery ile sözleşme kesin olarak yenilenmeyecek. Fransız futbolcu, şimdiden kariyerini yurt dışında sürdürmeye karar verdi ve gelecek teklifleri beklemeye başladı.
Arjen Robben ise Ribery'nin aksine takımda kalmak istiyor. Ancak Bayern'in Hollandalı yıldıza tavrı net. Ribery gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robben'in sözleşmesi yenilenmeyecek ve tecrübeli futbolcu boşa çıkacak.
Bayern'de Ribery 35, Robben ise 34 yaşına geldi. İki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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