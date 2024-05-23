Bayern Münih'te teknik direktör düğümü çözülüyor.

Thomas Tuchel'le yolların ayrılacağının açıklamasının ardından birçok adayla görüşen Bayern Münih bu isimlerle anlaşma sağlayamamıştı.

Bavyera ekibinde gündeme gelen son isim Burnley'nin teknik direktörü Vincent Kompany olmuştu.

Athletic'te yer alan haberde Bayern Münih'in Burnley ile Vincent Kompany için görüşmelerini sürdürdüğü ve kısa süre içinde anlaşmanın tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Kompany'nin Burnley ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bayer Münih, takımın eski teknik direktörleri Hansi Flick ve Julian Nagelsmann'la birlikte Bayer Leverkusen'i şampiyonluğa taşıyan Xabi Alonso ve Avusturya Milli Takımı'nı çalıştıran Ralf Rangnick'le yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamamıştı.