İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2219
  • EURO
    35,0441
  • ALTIN
    2507.23
  • BIST100
    10875.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih'te teknik direktörlüğe sürpriz aday
Spor

Bayern Münih'te teknik direktörlüğe sürpriz aday

Sezon sonu Thomas Tuchel ile yolları ayıracak olan Bayern Münih'te gündeme Burnley'i çalıştıran Vincent Kompany ismi geldi.

21 Mayıs 2024 Salı 09:33 - Güncelleme:
Bayern Münih'te teknik direktörlüğe sürpriz aday
ABONE OL

Thomas Tuchel'le yollarını ayırma kararından sonra Teknik Direktör arayışlarına başlayan Bayern Münih'te gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sky Sports'ta yer alan haberde İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'yi çalıştıran Vincent Kompany'nin listeye eklendiği ve ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi.

Kompany yönetiminde Burnley, geçtiğimiz sezon Championship'ten Premier Lig'e yükseldi. Bu sezon Premier Lig'i 19. sırada tamamlayan Burnley küme düştü.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bayern Münih, Tuchel'in ayrılığının resmiyet kazanmasından bu yana yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamadı.

Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'le şampiyonluğu ulaşan Xabi Alonso ile birlikte Oliver Glasner, Hansi Flick ve Ralf Rangnick'le görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

TUCHEL KALMAYI REDDETTİ

Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Tuchel takımda kalması için yönetimle görüştüklerini söyledi.

Ligde sezonun son haftasındaki Hoffenheim maçından önceki basın toplantısında Tuchel, "Buradaki son basın toplantım. Birkaç görüşme oldu ancak anlaşma sağlayamadık. Bu yüzden şubat ayında aldığımız karar geçerli." açıklamasında bulundu.

BAYERN'DEN AÇIKLAMA

Bayern Münih'te onursal başkan Uli Hoeness, Vincent Kompany iddialarını yalanladı.

Hoeness, "Her gün farklı bir isim gündeme geliyor. Hayır teşekkürler, stoperlerimiz De Ligt ve Dier'dan memnunuz." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.