Bayern Münih'te teknik direktörlüğe sürpriz aday

Thomas Tuchel'le yollarını ayırma kararından sonra Teknik Direktör arayışlarına başlayan Bayern Münih'te gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sky Sports'ta yer alan haberde İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'yi çalıştıran Vincent Kompany'nin listeye eklendiği ve ilk görüşmenin yapıldığı belirtildi.

Kompany yönetiminde Burnley, geçtiğimiz sezon Championship'ten Premier Lig'e yükseldi. Bu sezon Premier Lig'i 19. sırada tamamlayan Burnley küme düştü.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bayern Münih, Tuchel'in ayrılığının resmiyet kazanmasından bu yana yaptığı görüşmelerden istediği sonucu alamadı.

Bavyera ekibi, Bayer Leverkusen'le şampiyonluğu ulaşan Xabi Alonso ile birlikte Oliver Glasner, Hansi Flick ve Ralf Rangnick'le görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

TUCHEL KALMAYI REDDETTİ

Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Tuchel takımda kalması için yönetimle görüştüklerini söyledi.

Ligde sezonun son haftasındaki Hoffenheim maçından önceki basın toplantısında Tuchel, "Buradaki son basın toplantım. Birkaç görüşme oldu ancak anlaşma sağlayamadık. Bu yüzden şubat ayında aldığımız karar geçerli." açıklamasında bulundu.

BAYERN'DEN AÇIKLAMA

Bayern Münih'te onursal başkan Uli Hoeness, Vincent Kompany iddialarını yalanladı.

Hoeness, "Her gün farklı bir isim gündeme geliyor. Hayır teşekkürler, stoperlerimiz De Ligt ve Dier'dan memnunuz." açıklamasında bulundu.