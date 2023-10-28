İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bayern Münih'ten 37 dakikada 8 gol!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.

28 Ekim 2023 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten 37 dakikada 8 gol!
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Darmstadt 98 ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 7-0 kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 e 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller attı.

37 DAKİKADA 8 GOL

İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi, golleri Alman devi golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.

3 KIRMIZI KART VAR

Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bayern Münh 9. hafta itibariyle ikinci kez bir maçtan 7-0 ve üstü gol atarak ayrıldı. Alman devi daha önce de ligin 5. haftasında Bochum'u 7-0 yenmişti.

Ligde henüz mağlup olmayan Bayern, 9 maçta 2 beraberlik 7 galibiyet aldı ve 23 puana ulaştı. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.