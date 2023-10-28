Bayern Münih'ten 37 dakikada 8 gol!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, Darmstadt 98 ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı Bayern Münih 7-0 kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 e 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller attı.

37 DAKİKADA 8 GOL

İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi, golleri Alman devi golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.

3 KIRMIZI KART VAR

Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bayern Münh 9. hafta itibariyle ikinci kez bir maçtan 7-0 ve üstü gol atarak ayrıldı. Alman devi daha önce de ligin 5. haftasında Bochum'u 7-0 yenmişti.

Ligde henüz mağlup olmayan Bayern, 9 maçta 2 beraberlik 7 galibiyet aldı ve 23 puana ulaştı. Darmstadt ise 7 puanda kaldı.