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Spor

Bayern Münih'ten 47 yıl sonra 4 gollü tarihi yenilgi

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Bochum'a 4-2 yenilerek, 47 yıl sonra bir lig maçının ilk yarısında 4 gol yedi.

12 Şubat 2022 Cumartesi 19:53 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:53
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Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bochum ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bochum 4-2'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 9. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti.

Bochum, 14. dakikada Antwi-Adjei, 38. dakikada penaltıdan Jürgen Locadia, 40. dakikada Cristian Gamboa ve 44. dakikada Gerrit Holtman ile ilk yarıyı 4-1 önde kapattı.

Bochum, Bayern Münih'e 47 yıl sonra bir lig maçının ilk devresinde 4 gol atmayı başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti.

İkinci yarıda katı bir savunma uygulayan Bochum, 75. dakikada Robert Lewandowski'nin golüne engel olamadı ancak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

Bundesliga tarihindeki en ağır mağlubiyeti ilk yarıda 7-0 ile Bayern Münih'e karşı alan Bochum, bu galibiyetle birlikte rövanşı yine tarihi bir şekilde almış oldu. Ev sahibi ekip 3 hafta aradan sonra kazanarak puanını 28'e yükseltti.

Bochum'a karşı son 32 maçta 2. kez kaybeden Bayern Münih, 52 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Greuther Fürth'ü ağırlayacak. Bochum ise Stuttgart deplasmanına gidecek.

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