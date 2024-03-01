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Spor

Bayern Münih'ten Alphonso Davies için dev talep!

Bayern Münih, Real Madrid'in transfer listesinde olan oyuncusu Alphonso Davies için 70 milyon euro bonservis talep ediyor.

1 Mart 2024 Cuma 21:34 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Alphonso Davies için dev talep!
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Real Madrid'in daha önce sözlü olarak anlaşmaya vardığı iddia edilen Davies için Bayern, dev bir rakam istiyor.

Bild'de yer alan habere göre; sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Alphonso Davies için Alman devi, 70 milyon euro bonservis talep ediyor.

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Daha önce Real Madrid'in Kanadalı oyuncu ile sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Real Madrid, makul bir fiyata yaz transfer döneminde oyuncuyu alamazsa, 2025 yılında ücretsiz olarak kadrosuna katabilir.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 27 maça çıkan Davies, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist yaptı. Davies'in Bayern Münih ile 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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