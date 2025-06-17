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Spor

Bayern Münih'ten Coman kararı

Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın Alman ekibinde kalabileceği iddia edildi.

Haber Merkezi17 Haziran 2025 Salı 18:29 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Coman kararı
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Bayern Münih'in Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın Alman ekibinde kalabileceği iddia edildi.

Sky Sports'un haberine göre Suudi Arabistan kulüpleri, 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilense de Coman için Bayern Münih'e gelen resmi teklif yok.

Leroy Sane'nin takımdan ayrılmasının ardından kanat rotasyonundaki sayının azalması üzerine Bayern'in Fransız yıldızı takımda tutmak istediği belirtildi.

Konu hakkında konuşan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, milli futbolcunun iyi performans gösterdiğini söyledi ve "onun burada olmasından mutluyuz" ifadesinde bulundu.

Bu sezon alman ekibinin formasını 42 karşılaşmada giyen Kingsley Coman, takımına 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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