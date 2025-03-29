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Spor

Bayern Münih'ten, Eric Dier'e yeni sözleşme

Sky Sport Almanya'nın haberine göre Bayern Münih, kiralık İngiliz stoper Eric Dier ile sözleşme uzatma görüşmelerini başlattı. 31 yaşındaki defans oyuncusunun bir yıl daha Münih'te kalması bekleniyor.

Dış Basın29 Mart 2025 Cumartesi 14:04 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten, Eric Dier'e yeni sözleşme
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Bayern Münih, kiralık defans oyuncusu Eric Dier ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Sky Sport Almanya'nın haberine göre, 31 yaşındaki İngiliz stoperin performansından memnun kalan Bayern yönetimi, oyuncunun kadroda kalması için resmi görüşmeleri başlattı.

Dier, bu sezon Bayern Münih formasıyla 18 maça çıktı ve bu maçların 10'unda stoper olarak görev yaptı. Thomas Tuchel döneminde takıma kiralık olarak katılan tecrübeli defans oyuncusu, yeni teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında da önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Bayern yönetimi, Dier'in tecrübesi ve takım içindeki liderlik vasıflarının genç kadro için önemli olduğunu düşünüyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde İngiliz oyuncunun bir yıl daha Münih'te kalması bekleniyor.

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