Bayern Münih'ten, Eric Dier'e yeni sözleşme

Bayern Münih, kiralık defans oyuncusu Eric Dier ile sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. Sky Sport Almanya'nın haberine göre, 31 yaşındaki İngiliz stoperin performansından memnun kalan Bayern yönetimi, oyuncunun kadroda kalması için resmi görüşmeleri başlattı.

Dier, bu sezon Bayern Münih formasıyla 18 maça çıktı ve bu maçların 10'unda stoper olarak görev yaptı. Thomas Tuchel döneminde takıma kiralık olarak katılan tecrübeli defans oyuncusu, yeni teknik direktör Vincent Kompany'nin planlarında da önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Bayern yönetimi, Dier'in tecrübesi ve takım içindeki liderlik vasıflarının genç kadro için önemli olduğunu düşünüyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde İngiliz oyuncunun bir yıl daha Münih'te kalması bekleniyor.