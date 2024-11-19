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Spor

Bayern Münih'ten genç yıldızı Jamal Musiala'ya rekor sözleşme teklifi

Alman devi Bayern Münih 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Jamal Musiala için rekor bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

19 Kasım 2024 Salı 14:06 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten genç yıldızı Jamal Musiala'ya rekor sözleşme teklifi
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Bundesliga'da Vincent Kompany yönetiminde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Jamal Musiala'yı takımda tutmak istiyor.

Bayern Münih altyapısına 2019'da transfer olan ve 2020'de A takıma yükselen Jamal Musiala'nın sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Genç futbolcuyu takımda tutmak isteyen Bayern Münih Musiala için rekor bir sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

İMZALARSA EN ÇOK KAZANAN OLACAK

Sky Sports'ta yer alan haberde Bayern Münih'in Jamal Musiala'nın sözleşmesini 2029'a kadar uzatmak istediği belirtildi.

Musiala'nın sözleşmeyi kabul etmesi halinde yıllık 25 milyon euro kazanacağı ve toplamda 120 milyon euroluk bir anlaşma olacağı ifade edildi.

21 yaşındaki yıldız, Bayern Münih'in teklifini kabul ederse Avrupa'da forma giyen futbolcular arasında en fazla kazanan isim olacak.

JAMAL MUSIALA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Almanya'da TSV Lehnerz'de başlayan, sonrasında İngiltere'de Southampton ve Chelsea altyapılarında oynayan Musiala 2019'da Bayern Münih'e imza attı.

Bayern Münih'te U17 ve U19 takımlarında oynayan Jamal Musiala 2020'de A takıma yükseldi.

Kariyeri boyunca 210 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu 60 gol kaydederken 38 asist kaydetti.

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