Bayern Münih'ten Harry Kane açıklaması

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Harry Kane ile ilgili konuştu.

Salihamidzic yaptığı açıklamada, "Kane dünyanın en iyi oyuncusu ama başka kulüplerle sözleşmesi devam eden oyuncularla ilgili konuşmak doğru değil." dedi.

Deneyimli futbol adamı ayrıca, "Avrupa'nın en iyi ya da onlara eşdeğer bir hücumumuz var. Farklı türden oyunculara sahibiz. Çok kaliteli oyuncuları takıma kattık ve hücumda teknik direktörümüze birçok seçenek verdik." ifadelerini kullandı.

İngiliz futbolcu bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 14 maçta 10 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.