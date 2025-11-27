İSTANBUL 22°C / 12°C
Spor

Bayern Münih'ten Harry Kane hamlesi

Alman devi Bayern Münih, başarılı golcü oyuncusu Harry Kane için yeni sözleşme görüşmeler başlama kararı aldı.

27 Kasım 2025 Perşembe
Bayern Münih'ten Harry Kane hamlesi
ABONE OL

Bayern Münih, golcü yıldızı Harry Kane için harekete geçiyor.

YENİ SÖZLEŞME

Kicker'de yer alan habere göre, Alman ekibi, Kane'in menajeri ile ocak ayında yeni sözleşme için görüşmelere başlayacak.

Bayern Münih yetkilileri ve Kane'in menajeri arasında yeni sözleşme için detaylı görüşmeler yapacak.

İngiliz golcü için daha önce Barcelona iddiaları gündeme gelmişti. Kane, Barcelona haberleri için, "Kimseyle hiçbir iletişimim olmadı. Bayern Münih ile durumumu henüz konuşmamış olsak da kendimi burada çok rahat hissediyorum. Bu yüzden acele etmeye gerek yok. Bayern Münih'te gerçekten çok mutluyum. Bu sezondan sonra da herhangi bir şeyin değişmesi pek mümkün değil." demişti.

Kicker'de yer alan haberde, Kane'in, Bayern Münih ile sözleşmesinde 65 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi olduğu ve bu maddenin ocak ayının sonunda devreye girip, yaz transfer dönemi için geçerli olduğu kaydedildi.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

32 yaşındaki Dünya Yıldız, bu sezon çıktığı 19 maçta 24 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcünün sözleşmesi Alman deviyle 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

