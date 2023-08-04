İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ağustos 2023 Cuma / 18 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,987
  • EURO
    29,8195
  • ALTIN
    1685.34
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih'ten Harry Kane için dev teklif! 120 milyon euro...
Spor

Bayern Münih'ten Harry Kane için dev teklif! 120 milyon euro...

Bundesliga devi Bayern Münih, İngiliz futbolcu Harry Kane için Tottenham Hotspur'a son teklifini iletti. Alman ekibi oyuncu için 120 milyon euro'yu gözden çıkardı.

4 Ağustos 2023 Cuma 18:08 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Harry Kane için dev teklif! 120 milyon euro...
ABONE OL

Alman devi Bayern Münih, İngiliz yıldız Harry Kane transferinde ısrarcı.

ESPN'nin haberine göre, uzun süredir gündeminde olan 30 yaşındaki futbolcu için Tottenham'a 120 milyon euro'luk son bir teklif yaptı.

Kuzey Londra ekibi Kane için daha önce yapılan teklifleri reddederken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Altyapısında yetiştiği Tottenham ile geçtiğimiz sezon 49 maçta 32 gol 5 asist kaydetti.

Harry Kane kaptanlığını yaptığı İngiltere Milli Takımı ile de 84 maçta 58 gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.