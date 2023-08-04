Bayern Münih'ten Harry Kane için dev teklif! 120 milyon euro...

Alman devi Bayern Münih, İngiliz yıldız Harry Kane transferinde ısrarcı.

ESPN'nin haberine göre, uzun süredir gündeminde olan 30 yaşındaki futbolcu için Tottenham'a 120 milyon euro'luk son bir teklif yaptı.

Kuzey Londra ekibi Kane için daha önce yapılan teklifleri reddederken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Altyapısında yetiştiği Tottenham ile geçtiğimiz sezon 49 maçta 32 gol 5 asist kaydetti.

Harry Kane kaptanlığını yaptığı İngiltere Milli Takımı ile de 84 maçta 58 gol attı.