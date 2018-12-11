Bayern Münih'ten Isco bombası

Alman futbolunun lokomotif kulüplerinden Bayern Münih, dev bir transfer çalışmasının hazırlığını yapıyor. Bild Gazetesi’nde yer alan haberde, Bavyera kulübünün, Real Madrid’de mutsuz günler geçiren Isco’yu transfer listesine aldığı iddia edildi. Haziran 2022’ye kadar Real Madrid ile sözleşmesi bulunan hücum oyuncusunun serbest kalma bedelinin 700 milyon euro olduğu da kaydedildi.

Ancak İspanyol kulübünde fazla şans bulamayan ve bu sezon istikrar yakalayamayan Isco için Bayern Münih’in teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü. Bonservis konusunda sıkı bir pazarlığın olacağı ancak Bayern’in kesenin ağzını açmaya hazır olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcunun da Bundesliga’ya gelmeye sıcak bakabileceği vurgulandı.

(Milliyet)