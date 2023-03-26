Bayern Münih'ten Julian Nagelsmann açıklaması!

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Salihamidzic, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yolların ayrılmasını değerlendirirken, "Pazartesi günü oturduk ve durumu analiz ettik. Geçen yılın Mart ayından bu yana sorunlar tekrar tekrar ortaya çıktı. Tüm takımı değiştiremezdik. Üst düzey bir kadromuz ve üst düzey bir teknik direktörümüz vardı ama sonuç yoktu. Biz de bir karar verdik" ifadelerini kullandı.

Salihamidzic, "Nagelsmann'in gelmesi kötü bir fikir miydi?" sorusuna ise, "Ben öyle demezdim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı ve harika bir futbol vizyonu var. Hepimiz ikna olmuştuk ve bu projenin geleceğin projesi olacaģını umuyorduk" cevabin verdi.

Julian Nagelsmann yönetiminde geçen sezon ligde şampiyon olan Bayern Münih, bu sezon ise 25 maç sonunda topladığı 52 puanla lider Borussia Dortmund un 1 puan gerisinde kalıyor.

Bayern Münihte Nagelsmann ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel getirilmişti.