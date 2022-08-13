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Spor

Bayern Münih'ten Kai Havertz atağı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Kai Havertz'i kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 18:02 - Güncelleme:
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Chelsea'nin genç yıldızı Kai Havertz'in yeni takımı belli oluyor.

İngiliz basınına göre, Bayern Münih, genç Alman yıldızı kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

CHELSEA UCUZA BIRAKMAYACAK

Chelsea'nin henüz net bonservis talebi bilinmese de oyuncuyu ucuza bırakmayacakları belirtildi.

NAGELSMANN ÇOK İSTİYOR

Bayern'in teknik direktörü Nagelsmann'ın sistemine çok uyduğu ve bu transferin bir an önce bitirilmesini istediği kaydedildi.

Timo Werner ve Romelu Lukaku'nun gönderilmesi sonrası Chelsea'nin Havertz'i kolay bırakmayacakları aktarıldı.

Alman devi Havertz transferi için anlaşma sağlayamazsa, rotasını Christopher Nkunku ve João Félix'e çevire bileceği ifade edildi.

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