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Spor

Bayern Münih'ten Manuel Neuer'e yeni sözleşme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Alman Milli Takımı'nın kalecisi Manuel Neuer'in 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
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Alman kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Neuer'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024'e uzatıldığı belirtildi.

Bayern Münih'in Başkanı Herbert Hainer, Neuer'in şimdiden Bayern Münih'in tarihindeki yerini aldığını belirterek, gelecek yıllarda da dünyanın en iyi kalecisinin takımında olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaleci Neuer de, yoluna Bayern Münih'te devam edeceği için mutlu olduğunu ve tüm yarışlarda şampiyonluk için mücadele edecek iyi bir takıma sahip olacaklarını belirterek, "Kaleci, kaptan ve lider oyuncu olarak büyük hedeflerimize ulaşmak için önemli faktör ve destekçi olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Bayern Münih'te 2011'den beri oynayan ve 472 maçta forma giyen Neuer, Bavyera ekibiyle 10 kez Almanya şampiyonluğunu, 5 kez Almanya Kupası'nı, 6 kez Süper Kupa'yı ve 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Neuer, 109 kez de Alman Milli Takımı için sahaya çıkarak 2014'de Dünya Kupası'nı kaldırdı.

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