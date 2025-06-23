Bayern Münih'ten Nico Williams'a yeni teklif

Gazeteci Florian Plettenberg'in haberine göre Bayern Münih, Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ı kadrosuna katmak için yeni bir hamle yaptı.

Son 48 saat içinde 12 milyon avroluk net maaş içeren bir teklif sunan Bavyera ekibi, transferde ciddi olduğunu gösterdi. Bu teklif, kulübün 20 Haziran Cuma günü duyurduğu yeni transfer stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.

Bayern cephesi, Barcelona'nın finansal sıkıntılar ya da LaLiga tescil süreçlerindeki engeller nedeniyle anlaşmayı tamamlayamayabileceğine inanıyor. Öte yandan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Barcelona ile Athletic Bilbao arasındaki gelişmeleri beklediği için şu ana kadar Bayern ile bire bir görüşmelere başlamadı.

Transfer süreci, Barcelona'nın hamlesine bağlı olarak önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.