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  • Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui açıklaması! ''Takımda kalacak''
Spor

Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui açıklaması! ''Takımda kalacak''

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Filistin paylaşımı nedeniyle tepki çeken futbolcusu Noussair Mazraoui'nin takımda kalacağını resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazı ile duyurdu.

IHA20 Ekim 2023 Cuma 14:11 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui açıklaması! ''Takımda kalacak''
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Alman ekibi Bayern Münih, Filistin paylaşımı nedeniyle tepki alan Faslı futbolcu Noussair Mazraoui'nin takımda kalacağını açıkladı.

Alman temsilcisi Bayern Münih'te forma giyen Faslı futbolcu Noussair Mazraoui, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaşımından dolayı tepki almıştı. Bu tepkiler odağında Bayern Münih futbolcusuna sahip çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mazraoui'nin takımda kalacağı ifade edildi.

Bayern Müğnih CEO'su Jan-Christian Dreesen, Mazraoui'nin terörün her çeşidini kınadığını belirterek, Faslı futbolcunun sosyal medya hesabındaki paylaşımının rahatsızlığa yol açmış olmasından dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.

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