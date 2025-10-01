İSTANBUL 22°C / 14°C
Bayern Münih'ten Pafos'a farklı tarife

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Bayern Münih, Pafos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'ten Pafos'a farklı tarife
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Bayern Münih, Pafos ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, maçtan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15 ve 34. dakikalarda Harry Kane, 20. dakikada Raphael Guerreiro, 31. dakikada Nicolas Jackson ve 68. dakikada Michael Olise attı. Ev sahibi ekip Pafos'un tek golü 45. dakikada Mislav Orsic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı. Pafos, iki maç sonunda 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Club Brugge'yi konuk edecek. Pafos, Kairat deplasmanına gidecek.

