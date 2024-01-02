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Spor

Bayern Münih'ten santrfor harekatı!

Alman devi Bayern Münih, ara transfer dönemiyle birlikte çalışmalarına başladı. Bavyera ekibi, 27 yaşındaki Serhou Guirassy'in 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyip sezon sonuna kadar Stuttgart'ta forma giymesini istiyor.

2 Ocak 2024 Salı 19:00 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten santrfor harekatı!
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Gelecek sezon için iddialı ve genç bir kadro kurmak isteyen Bayern Münih çalışmalarına şimdiden başladı.

Granada forması giyen Bryan Zaragoza'nın serbest kalma maddesini ödeyen ve İspanyol ekibinde kiralık olarak kalmasına izin veren Bayern Münih tekrardan aynı tarifeyi uygulamak için harekete geçti.

HEDEF GUIRASSY

Bild'in haberine göre Bayern Münih, Stuttgart ile iyi bir performans gösteren Serhou Guirassy'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bayern Münih, 27 yaşındaki Gineli santrforun 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyip sezon sonuna kadar Stuttgart'ta forma giymesini istiyor.

16 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Stuttgart formasıyla 16 resmi maça çıkan Serhou Guirassy bu karşılaşmalarda 19 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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