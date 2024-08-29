İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0809
  • EURO
    37,7781
  • ALTIN
    2766.59
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bayern Münih'ten Tah'a kanca!

Bayern Münih, Jonathan Tah için Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif etti. Leverkusen, Alman savunma oyuncusunu bırakmak istemiyor.

29 Ağustos 2024 Perşembe 19:34 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten Tah'a kanca!
ABONE OL

Bayern Münih, Jonathan Tah için Bayer Leverkusen'in kapısını çaldı.

BAYERN'İN SUNDUĞU TEKLİF

Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, Alman savunma oyuncusu için 20 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklifinde bulundu.

Bayern Münih'in ayrıca Kingsley Coman takımdan ayrılır ayrılmaz Tah için sunduğu teklifi resmiyete dökmek istediği belirtildi.

LEVERKUSEN BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bayer Leverkusen'in teklifi düşük bulduğu ve transferin bitmesine kısa bir süre kaldığı için Tah'ı bırakmak istemediği kaydedildi. Tah'ın transferinin bu nedenle şu anda kolay olmadığı ifade edildi.

BARCELONA İLE DE ADI GEÇİYOR

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun adı Bayern Münih dışında Barcelona ile de anılıyor.

BEDELSİZ TAKIMDAN AYRILABİLİR

Alman basını, geçtiğimiz günlerde Tah'ın gelecek yaz bitecek sözleşmesini uzatmak istemediğini ve takımdan ayrılmak istediğini Bayer Leverkusen yönetimine bildirdiğini öne sürmüştü.

Jonathan Tah'ın bu sezon Bayer Leverkusen'de kalması durumunda gelecek yaz sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.