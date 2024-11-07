İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2024 Perşembe / 6 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2385
  • EURO
    37,1071
  • ALTIN
    2971.38
  • BIST100
    8946.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih'ten transfer açıklaması
Spor

Bayern Münih'ten transfer açıklaması

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, ocak ayındaki transfer dönemi için bir baskı olmadığını söyledi.

7 Kasım 2024 Perşembe 19:32 - Güncelleme:
Bayern Münih'ten transfer açıklaması
ABONE OL

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, transfer konusunda baskı olup olmadığına cevap verdi.

Freund, ocak ayındaki transfer dönemi için herhangi bir baskı olmadığını söyledi.

Christoph Freund, "Elimizdeki kadrodan çok memnunuz. Ocak transferi dönemi için üzerimizde bir baskı yok. Bazı önemli oyuncuların sözleşmelerinin bitmesine az kaldı, odaklandığımız ve tartıştığımız konu bu. Yapacak çok işimiz var." dedi.

SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Bayern Münih'te; Leroy Sane, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Alexander Nübel, Eric Dier, Thomas Müller, Manuel Neuer ve Sven Ulreich gibi isimlerin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.