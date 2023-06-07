Bayern Münih'ten yaz transfer dönemi için çılgın bütçe

Alman spor gazetesi Bild'de yer alan habere göre, Bavyera devinin bu yaz transfer için 150 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.

Bu rakamın, önemli satışların gerçekleşmesi durumunda daha da artacağı kaydedildi.

Bayern Münih'in teknik direktörü Thomas Tuchel'in gelecek sezonun kadrısunda özellikle golcü bir santrfor ve bir defansif orta saha oyuncusunu kadroya katmak istediği aktarıldı.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, geçtiğimiz yıl da transfer için 140 milyon euro'ya yakın bir bedel ödemiş ve kadrosuna; Sadio Mane, Matthijs de Ligt, Mathis Tell ve Ryan Gravenberch gibi yıldız isimleri katmıştı.