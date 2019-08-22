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Bayern Sanches için Fenerbahçe'den servet istedi

Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Orta sahaya kaliteli bir futbolcu almak isteyen ve çalışmalarına son sürat devam eden Damien Comolli, Renato Sanches için Bayern Münih’le masaya oturmuştu. Yıldız futbolcuyu bırakmayacağını söyleyen Niko Kovac sarı lacivertli kulübe kapılarını kapatırken, aradan geçen 15 günlük süreç Sanches rüzgarını tam tersine döndürdü.
 
SANCHES KÖPRÜLERİ ATTI
 
16 Ağustos’ta Herta Berlin deplasmanında sezonu açan Bayern Münih’te Renato Sanches’in sadece 5 dakika görev alması genç futbolcuyu çıldırttı. 2-2 biten mücadelenin 85.dakikasında Thomas Müller’in yerine oyuna dahil olan Sanches kesin olarak takımdan ayrılmayı kafasına koyarken, Alman devinin de bu krize artık bir son vereceği ve Portekizli orta saha için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
 
BAYERN 30 MİLYON EURO İSTİYOR
 
Fenerbahçe’nin yoklama çektiği 22 yaşındaki Renato Sanches için Bayern Münih’in 30 milyon Euro fiyat belirlediği ortaya çıktı. Bu rakamı duyar duymaz transferden vazgeçen Comolli listedeki diğer oyunculara yönelirken, Sanches’in Yusuf Yazıcı’nın takımı Lille’in yolunu tutacağı bildirildi.

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