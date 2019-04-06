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Bayern'den Dortmund'a çok farklı tarife

Allianz Arena'da oynanan karşılaşma tek taraflı geçti ve Bayern Münih maçtan 5-0'lık ezici bir galibiyetle ayrıldı.

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Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Hummels, 17. ve 89. dakikalarda Lewandowski, 41. dakikada Javi Martinez ve 43. dakikada Gnabry'den geldi.

Karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısında birer gol atan Robert Lewandowski, Bundesliga'da 248. maçında 201. golünü attı ve Gerd Müller'den sonra [234 maç] bunu en hızlı başaran isim oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih Bundesliga'daki son 8 maçta 7. galibiyetini aldı ve 64 puanla ligin zirvesine yerleşti. Dortmund ise 3 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 63 puanla 2. sıraya düştü.

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih deplasmanda Düsseldorf'a konuk olacakken, Dortmund ise evinde Mainz'ı konuk edecek.

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