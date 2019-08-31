Bayern'den yarım düzine gol

Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 36'da Benjamin Pavard, 45'te David Alaba, 54'te Ivan Perisic, 64'te Kingsley Coman, 78'de Robert Lewandowski ve 81'de Alphonso Davies attı. Mainz'ın tek golü ise 6. dakikada Boetius'tan geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 7'ye çıkartırken Mainz, ilk 3 haftada puanla tanışamadı.

Bundesliga'nın 4. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak. Mainz ise Hertha Berlin'i konuk edecek.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI ŞÖYLE;

Freiburg 1-2 Köln

Leverkusen 0-0 Hoffenheim

Schalke 3-0 Hertha

Wolfsburg 1-1 Paderborn