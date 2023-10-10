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Spor

Bayern'e Galatasaray öncesi kötü haber!

Bayern Münih'te Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Başarılı savunmacının 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

10 Ekim 2023 Salı 19:48 - Güncelleme:
Bayern'e Galatasaray öncesi kötü haber!
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Bayern Münih'e Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi.

Sport'un haberine göre; Freiburg maçında sakatlanan Dayot Upamecano, Galatasaray'a karşı forma giyemecek.

2 İLA 3 HAFTA YOK

Başarılı savunmacının 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Alman ekibi başarılı stoperi 2021 yılında 42 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Bayern ile toplamda 31 maça çıkan Upamecano, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

BİRÇOK SAKAT VAR!

Alman devinde kaleci Manuel Neuer, savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, sol bek Raphael Guerreiro ve Gnabr gibi yıldız isimlerin de sakatlık sebebiyle Galatasaray maçında oynaması beklenmiyor.

  • Upamecano sakatlık
  • Bayern sakatlık
  • Galatasaray maçı

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