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Bayern'in ardından Arsenal de Cengiz Ünder için 60 milyon Euro'luk teklife hazırlanıyor

Roma’nın parlayan yeteneği Cengiz Ünder için Bayern Münih’ten sonra Arsenal de devreye girdi.

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Son dönemde Roma’nın ve A Milli Futbol Takımı’nın parlayan yıldızı Cengiz Ünder, transfer döneminin dikkat çeken ismi olmayı sürdürüyor.

Genç yıldız için Bayern Münih, 60 milyon euroyu gözden çıkarmıştı. Yeni iddia ise ortalığı karıştıracak cinsten.

İtalyan ve İngiliz basınında yazılan haberlerde, Cengiz için Arsenal’in de 60 milyon euroya kadar çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Topçular’ın Bayern Münih ile yarış içerisinde olacağı ve devre arasında hamle yapmak isteyeceği dile getirildi.

Arsenal menajeri Unai Emery’nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edilirken, 21 yaşındaki Cengiz için Avrupa piyasasında devlerin takipte olduğu eklendi.

(Skorer)

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