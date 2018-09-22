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Bayram Bektaş: Bu tarz hataları yapmamalıyız

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

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Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Bektaş, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk, kendi sahasında coşkulu oynayan bir rakip ile karşılaştık. Sahada ne yapmamız gerekiyorsa ilk yarıda bunu gerçekleştirdik ve 2 gol bulduk. Kazandığımız toplar ile dikine geçişler yaparak merkezdeki oyuncuyu kullandık. İlk yarıda istediğimiz her şeyi yaptık bunun adına mutluyum. İkinci yarıda ise skorun rehavetine kapıldık. Kazandığımız topları çok daha iyi değerlendirmemiz lazımdı. Bireysel hatalar yaptık ve bu yüzden zor anlar yaşadık. Bizim kalitemizdeki bir takım bunları en az seviyede tutmalı" dedi.

Zorlu bir deplasmanda kazandıklarını vurgulayan teknik adam, "Her şeye rağmen rakibimiz evinde etkili olan bir takımdı ve biz buradan 3 puan çıkarttık, oyuncularımın hepsini kutluyorum. Bizi Trabzon'da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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