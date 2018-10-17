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Bayram Bektaş: Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yendik Beşiktaş'ı da yenmek istiyoruz

Göztepe teknik direktörü Bayram Bektaş, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istediğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı  konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, siyah-beyazlı ekip  karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmaları halinde güzel bir galibiyet  alacaklarını bildirdi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç sahada tribünlerin de  desteğiyle takımın gösterdiği istek ve arzunun daha farklı olduğunu belirten  Bektaş, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımları yendik. Kayserispor ve Atiker  Konyaspor da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı yenmek için sahaya  çıkacağız. Beşiktaş karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya  yansıtırsak, güzel bir galibiyet alırız"

Futbolculuk döneminde Beşiktaş formasını giydiğinin hatırlatılması  üzerine Bektaş, "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün  başında olarak forma giydiğim Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur ama  bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir." ifadelerini  kullandı.

Bektaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore'nin çapraz bağ  ameliyatı geçireceğini ve uzun süre forma giyemeyeceğini belirterek, Lamine  Gassama ve Halil Akbunar'ın ise takıma katıldığını sözlerine ekledi.

(AA)

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