Bayram Bektaş: Kaybettik ama çok pozisyona girdik

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Bektaş, "Kaybettik ama çok pozisyona girdik. Son vuruş ya da pas kalitesinde daha becerikli olmamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra beraberliği yakalayacak da çok pozisyon yakaladık. BPenaltı olmasa, belki başka bir maç seyredebilirdik" dedi.