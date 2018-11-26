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Bayram Bektaş: Kaybettik ama çok pozisyona girdik

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Başakşehir maçının ardından konuştu.

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Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Başakşehir'e 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Bektaş, "Kaybettik ama çok pozisyona girdik. Son vuruş ya da pas kalitesinde daha becerikli olmamız gerekiyordu. 1-0'dan sonra beraberliği yakalayacak da çok pozisyon yakaladık. BPenaltı olmasa, belki başka bir maç seyredebilirdik" dedi.

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