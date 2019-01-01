B.B. Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Sivasspor Mustafa Pektemek'i istiyor

Golcü yıldıza başta Erzurumspor olmak üzere Çaykur Rizespor ve Sivasspor'un talip olduğu öne sürüldü.

VAGNER LOVE'A BAĞLI

Yönetimin Mustafa Pektemek konusunda kararsız olduğu öğrenilirken gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Vagner Love'un satılması durumunda Mustafa Pektemek'in takımda kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim yine de gelen teklifleri değerlendirecek.

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