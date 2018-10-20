B.B. Erzurumspor maçına hazırlanan Trabzonspor, sürat ve şut çalıştı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon, sürat ve şut çalışması yaptıkları kaydedildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.