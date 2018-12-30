B.B. Erzurumspor ve Akhisarspor Muğdat Çelik için Galatasaray'ın kapısını çalacak
Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik'e 2 talip birden çıktı.
Sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyen Muğdat Çelik'e Akhisarspor ve Erzurumspor talip oldu.
Tecrübeli orta saha için son karar teknik direktör Fatih Terim karar verecek.
(Takvim)
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