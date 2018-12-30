Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

B.B. Erzurumspor ve Akhisarspor Muğdat Çelik için Galatasaray'ın kapısını çalacak

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan Muğdat Çelik'e 2 talip birden çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezonun ilk yarısında beklenen katkıyı veremeyen Muğdat Çelik'e Akhisarspor ve Erzurumspor talip oldu.

Tecrübeli orta saha için son karar teknik direktör Fatih Terim karar verecek.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Toprağa gömülen teröristler tek tek bulundu

Toprağa gömülen teröristler tek tek bulundu

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? İstanbul ilçe adayları isim listesi

AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? İstanbul ilçe adayları isim listesi

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

115 yıl önce İngiliz ajan tarafından çekilen Türkiye fotoğrafları

SS Başkanı Demir: TCG Anadolu LHD 2019 yılının ilk çeyreğinde suya inecek

SS Başkanı Demir: TCG Anadolu LHD 2019 yılının ilk çeyreğinde suya inecek

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA