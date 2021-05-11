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Spor

BB Erzurumspor ve Ankaragücü Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in 41.haftasında matematiksel olarak BB Erzurumspor ve Ankaragücü Süper Lig'e veda etti.

11 Mayıs 2021 Salı 23:59 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 23:59
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Süper Lig 'in 41.hafta maçları sonucunda matematiksel olarak BB Erzurumspor ve Ankaragücü Süper Lig'e veda etti. Son maçını kaybeden Ankaragücü üçlü averajda da en geride kalınca lige veda etti. BB Erzurumspor ise deplasmanda galip gelmesine rağmen son haftayı BAY geçeceği için 40 puanda kaldı ve küme düştü

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ankaragücü hem ikili hem de üçlü averajda geride kaldı.

Ankaragücü Kasımpaşa deplasmanında kaybetti ve 38 puanda kaldı. Ankara ekibi puanını 41 yapmayı başarsa bile ikili averajda Kayserispor'un gerisinde kaldı. Üçlü averajda da gol farklıyla son sırada kaldı

1 Gençlerbirliği 4 1 2 1 7 : 7 0 5 1.25

2 Kayserispor 4 1 2 1 5 : 5 0 5 1.25

3 Ankaragücü 4 1 2 1 3 : 3 0 5 1.25

BB Erzurumspor ise Alanyaspor deplasmanında 3-2 galip gelmesine rağmen son haftayı BAY geçeceği için 40 puanda kaldı ve küme düştü

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