B.B. Erzurumspor'dan Özgür Yankaya'yla ilgili çok konuşulacak tweet: Operasyon çocuğu

Özgür Yankaya’dan ‘operasyon çocuğu’ diye bahseden Erzurumspor’un attığı ve hemen sildiği tweet şu şekilde:

B.B. Erzurumspor bu tweetten birkaç dakika sonra özür mesajı yayımladı. Mesajda “Kulübümüzün twitter hesabından yapılan bizleri de üzen nahoş paylaşımdan dolayı futbol kamuoyundan özür dileriz. Söz konusu arkadaşın görevine son verilmiştir” ifadelerine yer verildi.