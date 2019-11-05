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BBC Çağlar Söyüncü için analiz yayımladı

BBC: Sadece 23 yaşında ancak modern futbolun tüm taleplerini karşılayan bir savunmacı. Çevik, agresif, hava hakimiyeti yüksek ve cesur.

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AKŞAM
 
LEİCESTER’IN savunmasındaki sigortası Çağlar Söyüncü hakkında BBC bir analize yer verdi. Martin Keown’ın görüşlerinin yer aldığı analizde şu tespitlerde bulunuldu: Çağlar Söyüncü modern futbol oyununun tüm taleplerini karşılayacak özelliklere sahip. Sadece 23 yaşında olmasına rağmen çok önemli özelliklere sahip. Çevik, agresif, hava hakimiyeti yüksek ve topla çok cesur. Savunmada, rakip hücumcuların gözünü korkutuyor, asla panik yapmıyor. İçinde bulunduğu durum ne olursa olsun asla endişeli görünmüyor. Yedek kaldığında bu özelliklerini çok az gördük. Ancak Maguire 80 milyon Pound karşılığı satılınca yakaladığı fırsatı canlandırdı. Onunla birlikte Leicester Premier Lig’in en iyi savunma rekorunu kırıyor. Sadece kendi ceza sahalarında değil, rakip ceza sahasında da etkili. Savunma sorumluluğu da birinci sınıf. Şimdi Arsenal’e karşı da favoriler.

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