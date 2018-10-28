BBC'den çarpıcı iddia! Helikoper düşerken başkan Srivaddhanaprabha içindeydi

İngiltere, son bir kaç saattir büyük bir trajediyle çalkalanıyor. Dün gece Leicester City'yle West Ham United arasında oynanan Premier Lig maçı sonrasında, ev sahibi kulübün başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'ya ait helikopter, karşılaşmanın oynandığı King Power Stadyumu'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra, stadyumun hemen yanındaki otoparka düşmüştü. Taylandlı iş adamının düşen helikopterde olup olmadığına dair henüz resmi kurumlardan bir açıklama yapılmasa da; BBC, Srivaddhanaprabha Ailesi'ne yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde 60 yaşındaki başkanın helikopterde olduğunu belirtti.

Dün gece Türkiye saatiyle 23.00 sularında yaşanan kazanın ardından, İngiliz Havayolu Kazaları Soruşturma Ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. Polis henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Leicestershire İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri müdür yardımcısı Andrew Brodie ise, olaya ilişkin kişisel Twitter hesabından sabah erken saatlerde yaptığı paylaşımda "Çok trajik bir olay. Lütfen, bu kazadan etkilenen aileleri, dostları, olay yerinde ilk müdahaleyi yapan kişileri ve Leicester taraftarlarını düşünerek; kazanın sebebi veya sorumluları hakkında spekülatif açıklamalarda bulunmayın." ifadelerini kullandı.

Yangını gözyaşları içinde izlediler

Daily Telegragh gazetesi, Danimarkalı Kaleci Kasper Schmeichel'ın da içinde yer aldığı sporcular ve kulüp çalışanlarının, enkaz alanında oluşan alevleri gözyaşları içinde izlediğini belirtti. Haberde; yangının, müdahale başladıktan ancak 20 dakika sonra söndürülebildiğinin de altı çizildi.

Görgü tanıkları: Motor havada durdu

Kaza, maç sonrasında yaşandığı için, olaya şahit olan tanıkların sayısı da bir hayli fazlaydı. O sırada stadyum çevresinde bulunan fotoğrafçı Ryan Brown, helikopterin stadı terk etmesinin hemen ardından motorların durduğunu ifade etti. Brown, olay anını şöyle anlattı; "Helikopten önce gürültülü bir ses çıkardı ve ardından motorun sesi kesildi. Dönüp baktığımda, kontrolden çıkan helikopterin kendi etrafında dönerek düştüğünü gördüm. En sonunda yere çakıldı ve büyük bir alev topu oluştu."

2 dakika içinde müdahele edildi

Yerel ambulans servisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilk çağrıyı yerel saatle 20.38'de aldıklarını ve müdahele ekibinin kaza yerine 2 dakika içinde ulaştığını belirtti.

(Fanatik)