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Beauvue ve Cano adım adım Göztepe'ye...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya'da kampa giren Göztepe, transfer listesine yurt dışından iki futbolcuyu ekledi. Kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i Fenerbahçe'ye satmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların Fransa'da Cean forması giyen sağ kanat Claudio Beauvue ile Arjantinli santrfor German Cano'yla ilgilendiği öğrenildi.

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Bu sezon Fransa Lig 1'de Cean formasıyla 15 lig maçına çıkan Beauvue'nin kulübüyle sözleşmesi sürerken, kurmayların uygun bir bonservis bedeli çıkarılması halinde transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi. Şu anda Kolombiya ekibi Independiente Medellin'de görev yapan Cano'nun ise boşa çıktığı bildirildi. Transferde hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmak istemeyen Göztepe'nin aceleci davranmayacağı vurgulandı.

Futbolculuk kariyerine Troyes'te başlayan 30 yaşındaki Claudio Beauvue ülkesi Fransa'da Chateauroux, Bastia, Guingamp, Lyon ve Cean formalarını terletti. İspanya'da ise Leganes ve Celta Vigo formalarını giyen deneyimli futbolcu toplam 307 maça çıkıp 70 gol attı. German Cano ise futbolculuk yaşamında hiç Avrupa'da oynamadı. 30 yaşındaki golcü ülkesi Arjantin ekibi Lanus'ta yeşil sahalara adım attı. Ardından yine Arjantin'de Chacarita Juniors'ta oynayan Cano, Meksika, Paraguay ve Kolombiya takımlarına transfer oldu. Cano, 2018 yılı içinde Independiente Medellin'de 47 resmi maça çıkıp 31 gol attı. Hazırlıklarını 14 Ocak'a kadar Antalya'da sürdürecek İzmir ekibinin toplam 3 takviye yapması bekleniyor. 

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