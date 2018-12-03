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Becali Dennis Man için 30 milyon euro istedi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Steaua Bükreş'in kanat oyuncusu Dennis Man için Romanya ekibinin başkanı Gigi Becali'den açıklama geldi.

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Romanya Ligi takımlarından Steaua Bükreş'in başkanı Gigi Becali, Fenerbahçe'nin transfer radarında bulunan Romanyalı genç yetenek Dennis Man için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 3 milyon euro transfer teklifi ettiği iddia edilen Dennis Man hakkında konuşan Becali, futbolcunun bedelinin 30 milyon euro olduğunu söyledi.

''BEKLEYECEĞİM, TEKLİFLER GELECEK''

Fenerbahçe'ye kapıları kapatan Becali, ''Dennis Man için gelen 14 milyon euro teklifi reddettim. Roma, 11 milyon euro önerdi, onu da kabul etmedim. Man için 30 milyon euro istiyorum. İki yıl boyunca 20, 30 milyon euroluk teklif gelmesini bekleyeceğim. Bu teklifler elbette gelecektir.'' diye konuştu.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylemiş ve "Fenerbahçe gibi bir hedefe ihtiyacım var" ifadesini kullamıştı.

Sağ kanat pozisyonunda oynayan Romanyalı futbolcu, bu sezon Steaua Bükreş formasıyla 20 maça çıkarken 5 gol ve 2 asist kaydetti.

(Sporx)

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