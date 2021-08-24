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Spor

Becali: Morutan bugün İstanbul'a gidecek

Galatasaray'ın Romanya'nın FCSB takımından transfer etmek için anlaştığı Olimpiu Morutan'ın bugün İstanbul'a geleceği açıklandı.

24 Ağustos 2021 Salı 14:04 - Güncelleme: 24 Ağustos 2021 Salı 14:04
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Romanya'nın FCSB takımında forma giyen ve Galatasaray ile anlaşan Olimpiu Morutan bugün İstanbul'a gelecek.

FCSB Başkanı Gigi Becali, Morutan için sarı kırmızılı kulüple anlaştıklarını ve 22 yaşındaki oyuncunun bugün Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Rumen basınına konuşan Başkan Becali, transferin detaylarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Galatasaray'la transfer görüşmelerimiz dün gece kesintiye uğradı. Çünkü fiyatı 5,7 milyon eurodan 5 milyon euroya çekmeye çalıştılar. Sabah geri dönüş yaptılar ve bonuslarla 5,7 milyon euroda anlaştık. Morutan Galatasaray'a gideceği için dün geceki maçımızda yoktu. Bugün İstanbul'a gidecek."

Star.com.tr

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