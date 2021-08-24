Romanya'nın FCSB takımında forma giyen ve Galatasaray ile anlaşan Olimpiu Morutan bugün İstanbul'a gelecek.
FCSB Başkanı Gigi Becali, Morutan için sarı kırmızılı kulüple anlaştıklarını ve 22 yaşındaki oyuncunun bugün Türkiye'ye gideceğini açıkladı.
Rumen basınına konuşan Başkan Becali, transferin detaylarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
"Galatasaray'la transfer görüşmelerimiz dün gece kesintiye uğradı. Çünkü fiyatı 5,7 milyon eurodan 5 milyon euroya çekmeye çalıştılar. Sabah geri dönüş yaptılar ve bonuslarla 5,7 milyon euroda anlaştık. Morutan Galatasaray'a gideceği için dün geceki maçımızda yoktu. Bugün İstanbul'a gidecek."
Star.com.tr